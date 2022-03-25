Hatay'da üst aramasında 1020 uyuşturucu hap çıkan zanlı tutuklandı
AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üst aramasında 1020 uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı.
HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, üst aramasında 1020 uyuşturucu hap bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, Yeni Mahalle'de sokakta yürüyen S.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 1020 uyuşturucu hap bulundu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.
AA / Erdal Türkoğlu - Güncel