Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı - Haberler

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Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada öğrencilerden Y.A., T.N. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga ile ilgili M.A. ve M.Ü.T. isimli öğrenciler de gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Üniversite, kavga, Güncel, Haberler

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