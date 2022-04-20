Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler

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Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan M.Ü.T. ve M. A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Üniversite, Arsuz, Hatay, Güncel, Haberler

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