Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ECJ 810 plakalı otomobil, Haymaseki Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel