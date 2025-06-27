Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Levent Yolcu idaresindeki 34 DLE 988 plakalı motosiklet, Çevlik- Arsuz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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