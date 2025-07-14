Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Yaralı

Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EDL 090 plakalı otomobil, Karahüseyinli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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