Hatay'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 4 Yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EDL 090 plakalı otomobil, Karahüseyinli Mahallesi'nde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel