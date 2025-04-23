Hatay'da Uçurtma Şenliği Coşkusu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar oyunlar oynadı ve gösteriler sundu. Etkinlikte renkli uçurtmalar gökyüzünü süsledi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.
Arsuz Belediyesi Karaağaç Spor Kompleksi'ndeki etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, gösteriler sundu.
Çocukların aileleriyle uçurdukları uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.
Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, çocuklarla bayramı kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel