Hatay'da üç Bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Hatay'da üç Bakanın başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı

HATAY - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren deprem sonrası başlatılan arama, kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Akar, İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca başkanlığında Afet Koordinasyon ve Planlama Toplantısı yapıldı. Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda çalışmaların değerlendirildiği, sahadaki son durumun ele alındığı öğrenildi.