Hatay'da Türkiye'nin En Uzun ve En Geniş Tüneli Projesi Devam Ediyor

HATAY'da 8,5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle ' Türkiye'nin en uzun ve en geniş tüneli' olma özelliği taşıyacak Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli projesinin yapımına devam ediliyor. Projenin, 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin en uzun ve en geniş tek tüneli olma özelliğini taşıyan Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli'nde birinci etapta yüzde 74 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan projenin, Hatay ve bölge ulaşımına kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8,5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle Türkiye'nin en uzun ve en geniş tüneli olma özelliği taşıyacak Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli'nde süren çalışmaları yerinde inceledi. Deprem bölgesi Hatay'da seferberlik ruhuyla pek çok mega projeye başladıklarını belirten Vali Masatlı, "Projeyle birlikte Amanos Dağları tünellerle aşılacak, Amik Ovası'na güvenli ve konforlu ulaşım sağlanacak. Yeni otoyolun tamamlanmasıyla Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e kesintisiz bağlantı kurulacak. Antakya OSB, Hatay Havalimanı ve ilçe merkezleriyle doğrudan ulaşım sağlanarak hem ekonomik hem de zamandan büyük tasarruf elde edilecek. Trafik yükünün artacağı öngörülerek Topboğazı-Antakya Devlet Yolu duble 3'er şeride çıkarılıyor ve 9 farklı seviyeli kavşakla ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. 15 Nisan 2024'te başlatılan projede, 8 ayrı noktada 24 saat esaslı çalışmalar yürütülüyor. Bugüne kadar T-1 Tüneli'nde yüzde 74, T-2 Tüneli'nde yüzde 5, viyadük imalatında ise yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Projenin 2026 yılının sonlarına doğru tamamlanması planlanıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ/HATAY,