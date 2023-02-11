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Hatay'da Türk ve Çinli Kurtarma Ekipleri 25 Yaşındaki Kadını Kurtarmayı Başardı

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Hatay'da Türk ve Çinli Kurtarma Ekipleri 25 Yaşındaki Kadını Kurtarmayı Başardı

ANTAKYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Türk kurtarma ekipleri 25 yaşındaki bir kadını çöken yedi katlı bir binanın enkazından kurtardı.

Hatay'da Türk ve Çinli Kurtarma Ekipleri 25 Yaşındaki Kadını Kurtarmayı BaşardıCep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde, Çin Arama Kurtarma Ekibi'nin deprem enkazında kurtarma çalışması yapan bir üyesi görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Feng/Xinhua)

ANTAKYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Türk kurtarma ekipleri 25 yaşındaki bir kadını çöken yedi katlı bir binanın enkazından kurtardı. Mucize kurtuluş, Perşembe günü, hayatta kalma şansının iyice azaldığı 72. saat sona erdikten sonra gerçekleşti.

Hatay'da Türk ve Çinli Kurtarma Ekipleri 25 Yaşındaki Kadını Kurtarmayı BaşardıCep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çinli ve Türk kurtarma ekipleri görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Feng/Xinhua)

Hatay'da Türk ve Çinli Kurtarma Ekipleri 25 Yaşındaki Kadını Kurtarmayı BaşardıCep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem enkazında kurtarma çalışması yürüten Çinli ve Türk kurtarma ekipleri görülüyor, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Feng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Antakya Hatay Güncel Haberler

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