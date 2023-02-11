Hatay'da Türk ve Çinli Kurtarma Ekipleri 25 Yaşındaki Kadını Kurtarmayı Başardı
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ANTAKYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Türk kurtarma ekipleri 25 yaşındaki bir kadını çöken yedi katlı bir binanın enkazından kurtardı.
ANTAKYA, 11 Şubat (Xinhua) -- Çinli ve Türk kurtarma ekipleri 25 yaşındaki bir kadını çöken yedi katlı bir binanın enkazından kurtardı. Mucize kurtuluş, Perşembe günü, hayatta kalma şansının iyice azaldığı 72. saat sona erdikten sonra gerçekleşti.
Kaynak: Xinhua / Güncel