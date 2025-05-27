Hatay'da Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı

Hatay'da Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel lezzetler tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Gastronomi ve Fuar Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, etkinlikte öğrenciler tarafından hazırlanan coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığını belirtti.

Yöresel lezzetlerin önemine değinen Duruel, "Bu lezzetler sadece yemek değil, kültürümüzün, tarihimizin ve yerel zenginliklerimizin birer taşıyıcısıdır. Etkinliğimiz hem öğrencilerimizin mesleki gelişimi hem de kültürel mirasımıza sahip çıkma adına çok değerli bir fırsat sunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, stantları gezerek yöresel lezzetleri tattı.

Etkinlikte, Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nde dereceye giren öğrencilere hediye verildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı

Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi

Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip

Avrupa'da final oynayacak takım milli yıldızımıza teklif yaptı
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.