Hatay'da Türk Kültür Şenliği yapıldı

Hatay'da 3 Mayıs Türkçülük Günü kapsamında Türk Kültür Şenliği düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Dörtyol ilçesinde düzenlenen şenlik, Portakal Çiçeği Anaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Şenlikte, atlı gösteriler, halay ve okçuluk gibi etkinlikler yapıldı.

Katılımcılara pilav ve ayran başta olmak üzere çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Etkinliğe katılan oyuncu Türker Bolat, gazetecilere, depremin etkilerini azaltabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Programa Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.