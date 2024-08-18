Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Türk Kızılayı tarafından başlatılan proje ile depremzede çocuklar sporla rahatlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi tarafından başlatılan 'Psikolojik Sağlamlık ve Çocuk Atletizmi Projesi' kapsamında, depremzede çocuklar atletizm eğitimi alarak sporla olumsuz etkilerden uzaklaşıyor. Proje kapsamında çocuklar haftanın 3 günü spor yapıyor ve yarışmalara katılıyor. Ayrıca, projede çocuklara psikolojik destek de veriliyor.

Hatay'da Türk Kızılayın başlattığı proje kapsamında atletizm eğitimi alan depremzede çocuklar, afetin olumsuz etkilerinden sporla uzaklaşıyor.

Türk Kızılay Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi, çocukların spora yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması için "Psikolojik Sağlamlık ve Çocuk Atletizmi Projesi" başlattı.

Merkez Antakya ilçesindeki Güzelburç Konteyner Kenti'nde uygulamaya konulan projeye 7-11 yaş aralığındaki 34 çocuk katılıyor.

Çocuklar, konteyner kentteki Kızılay Hatay Güzelburç Yaşam Merkezi Spor Sahası'nda eğitmenler eşliğinde atletizmdeki temel hareketleri öğreniyor.

Sahada oluşturulan parkurda haftanın 3 günü spor yaparak depremlerin olumsuz etkilerinden uzaklaşan çocuklar için yarışmalar düzenleniyor.

Psikolojik destek de veriliyor

Proje Koordinatörü Esma Rümeysa Karakaya, AA muhabirine, katılımcıların sporla sosyalleşmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Atletizmde temel hareketleri öğrenen çocukların yarışmalarda eğlendiğini belirten Karakaya, "Çocuklar projeden oldukça memnun. Spor yaparak aktif olmak onlar için büyük mutluluk kaynağı." dedi.

Karakaya, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasının amaçlandığı projeyi farklı şehirlerde de hayata geçirmeyi istediklerini anlattı.

Depremlerden etkilenen çocuklara psikolojik destek verdiklerini dile getiren Karakaya, "Sportif faaliyetler dışında çocuklara psikolog arkadaşlarımız tarafından akran ve aile ilişkileri, şiddetten kaçınma ile mahremiyet eğitimi veriliyor." diye konuştu.

Karakaya, projenin eylülde sona ereceğini kaydetti.

Atletizmle tanışan çocuklardan 8 yaşındaki Meryem Turunç, spor yaparak güzel zaman geçirdiğini söyledi.

12 yaşındaki Furkan Cuma Güneş de çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Türk Kızılayı Atletizm Kızılay Çocuk hatay Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title