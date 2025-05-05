Hatay'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Hatay'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
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Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi. Belen Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, projeler hakkında bilgi aldı. Fuar yarın 17.00'ye kadar gezilebilecek.

Hatay'ın Belen ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Etkinliğe katılan Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, projeler hakkında bilgi aldı.

Fuar yarın 17.00'ye kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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