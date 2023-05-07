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Hatay'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Hatay'da trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti

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Hatay'ın Payas ilçesinde treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Payas ilçesinde treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Karacami Mahallesi'nde hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Ö.Ö'ye (50) tren çarptı.

Ağır yaralanan Ö.Ö. sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.Ö. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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