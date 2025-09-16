Hatay'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından traktör su kanalına devrildi ve 3 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.