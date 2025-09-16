Haberler

Hatay'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen kazada, traktör ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından traktör su kanalına devrildi ve 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
