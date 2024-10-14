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Hatay'da Traktör Devrildi: 4 Yaralı

Hatay'da Traktör Devrildi: 4 Yaralı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktör, Tepehan Mahallesi'nde devrildi.

Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekibince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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