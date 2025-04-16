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Hatay'da Trafo Hırsızlığı: Bakır Kablolar Çalındı

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Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Atatürk Mahallesi'nde bir trafodan bakır kablolar çalındı. Elektrik kesintisi ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, trafo kapısının kırıldığını ve kabloların çalındığını tespit etti. Hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir mahalleye elektrik sağlayan trafonun bakır kabloları çalındı.

Atatürk Mahallesi'nde elektrik kesintisi ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, mahalledeki trafonun içerisindeki bakır kabloların çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, trafo kapısının kırıldığını ve bakır kabloların çalındığını tespit etti.

Hırsızlığı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
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