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Hatay'da Trafik ve Asayiş Bilgisi Paylaşan 13 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da Trafik ve Asayiş Bilgisi Paylaşan 13 Kişi Gözaltına Alındı
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Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde, Whatsapp üzerinden trafik ve asayiş uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suçluyu kayırma' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Belen ilçelerinde, Whatsapp uygulamasında kurdukları grup üzerinden trafik ve asayiş uygulama noktalarının yerlerini bildirdikleri suçlamasıyla 13 kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede polis ekiplerince yapılan trafik ve asayiş uygulama noktalarının cep telefonu üzerinden paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Whatsapp üzerinde grup kurarak trafik uygulama noktalarının yerlerini bildiren mesajlar oluşturan ve grubu yöneten 13 kişi yakalandı.

"Suçluyu kayırma" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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