Hatay'da trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Hatay'da trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da trafik levhalarını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde trafik levhaları ve direklerini çaldıkları iddia 3 zanlı gözaltına alındı.

KIRIKHAN, HATAY (AA) - Hatay'ın Kumlu ilçesinde trafik levhaları ve direklerini çaldıkları iddia 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu üzerindeki trafik levha ve direklerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırması sonucu bölgede yol yapım çalışması yapan taşeron firmada görevli A.G, A.O. ve G.H'nin farklı tarihlerde 25 trafik levha ve direğini çalarak ilçede bulunan bir hurdacıya sattıklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinde hırsızlık suçlarını itiraf eden 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkhan, JASAT, Hatay, Güncel, Haberler

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