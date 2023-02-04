Hatay'da trafik kazasında yaralanan sahipsiz köpek tedavi edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde trafik kazasında yaralanan sahipsiz köpek 6 ay süren tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Kisecik Mahallesi'nde 6 ay önce sahipsiz köpeğe bir sürücünün araçla çarparak kaçtığını gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi.

Olay yerine gelen hayvansever Fatma Betül Yalım, sahipsiz köpeği tedavisi için özel bir kliniğe götürdü.

Yaklaşık 6 ay süren tedavisinden sonra sağlığına kavuşan sahipsiz köpeğe "Zarif" adı verildi. Zarif, hayvanseverler tarafından sahiplendirildi.

Yalım, AA muhabirine, Zarif'in kaza sonrası bir dere kenarında bitkin halde gören mahallelinin kendisini aradığını söyledi.

Özel aracıyla Zarif'i bulunduğu yerden alarak kliniğe götürdüğünü anlatan Yalım, şöyle dedi:

"Hatay Antakya'da öğretmenlik yapıyorum. Hayvanlarla ilgilendiğimi bilen bir velim beni aradı. Bunun üzerine ben gittiğimde kurtarılamayacak bir yerdeydi. Derenin çok derin bir noktasındaydı. Biz belediyeden ve itfaiyeden yardım aldık onu çıkartabilmek için. Sonra acilen kliniğe getirdik."

Yalım, Zarif'in tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve hayata tutunmak için çok çaba gösterdiğini belirtti.