Hatay'da Trafik Kazasında 13 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazasında 13 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 13 yaşındaki Helin Horuz hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarptığı kazada Helin Horuz (13) hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece saatlerinde Arsuz ilçesi Çetillik Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 31 GC 671 plakalı otomobil ile H.H. yönetimindeki 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 13 yaşındaki Helin Horuz kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diğer yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 aracın şiddetli çarpışması ardından savrulmaları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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