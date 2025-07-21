Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: Bir Kişi Bıçaklandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanmasına neden oldu. Alkan Ergin, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
Yeşilköy Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası sonrası iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alkan Ergin bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ergin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel