Hatay'da Trafik Kazası Sonrası Kavga: 4 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan kargaşa, polisin havaya ateş açmasıyla son buldu. Olayda iki kişi hafif yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da yaşanan trafik kazası sonrasında 2 grup arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Polisin havaya ateş açmasıyla son bulan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu, taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Grupları yatıştırmakta zorlanan polis, havaya tabancayla ateş açıp kavgaya son verdi. İki kişinin hafif yaralandığı olayda ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Alican GÜMÜŞ-Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti

3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.