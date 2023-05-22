Hatay'da trafik kazası: Genç kız Osmaniye'de toprağa verildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Zeynep Yağmur Okur (18) Osmaniye'de toprağa verildi. Cenazeye, Okur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, milletvekilleri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Zeynep Yağmur Okur (18) Osmaniye'de toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Okur'un cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'nde İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından defnedildi.

Cenazeye, Okur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, milletvekilleri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Zeynep Yağmur Okur'un AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları Başkanı Sultan Okur'un kızı olduğu, kazada yaralanan diğer kızının ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde dün iki otomobilin çarpışması sonucu, Zeynep Yağmur Okur ile Mustafa Eker (30) hayatını kaybetmiş, 4 kişi ağır yaralı olarak hastanelere kaldırılmıştı.