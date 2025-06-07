Hatay'da Trafik Kazası: Bir Ölü, 10 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: Bir Ölü, 10 Yaralı
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Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun 3 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

HATAY'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun seyir halindeki 3 araca çarptığı kazada Ahmet İ. (23) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzin ilçesi otoyol gişeleri yakınında meydana geldi. İ.H.D.'nin kontrolünü yitirdiği 33 NKN 27 plakalı kamyon, seyir halindeki 3 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 27 GE 878 plakalı hafif ticari araçtaki Ahmet İ.'nin, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan araçlardaki 10 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet İ.'nin, bayram tatili için Gaziantep'ten geldiği bildirildi. Ahmet İ.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Araçların hurdaya döndüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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