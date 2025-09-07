Hatay'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HATAY'da kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritten gelen otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Menderes Çaylı (32), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya Kavşağı'nda meydana geldi. 27 AHY 471 plakalı otomobil, sürücüsü Menderes Çaylı'nın kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek A.G.'nin kullandığı 31 ALK 617 plakalı otomobille çarpıştı. 31 ALK 617 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobillerde sıkışan Menderes Çaylı, A.G., A.G. ve M.G.'yi çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çaylı, doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Otopsisinin ardından yakınlarının teslim aldığı Çaylı'nın cenazesi, Alakent Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanedeki 3 yaralının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.