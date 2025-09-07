Haberler

Hatay'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, Menderes Çaylı (32) karşı şeritten gelen bir otomobille çarpışarak hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi yaralandı.

HATAY'da kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritten gelen otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü Menderes Çaylı (32), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya Kavşağı'nda meydana geldi. 27 AHY 471 plakalı otomobil, sürücüsü Menderes Çaylı'nın kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek A.G.'nin kullandığı 31 ALK 617 plakalı otomobille çarpıştı. 31 ALK 617 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobillerde sıkışan Menderes Çaylı, A.G., A.G. ve M.G.'yi çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Çaylı, doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı kurtarılamadı. Otopsisinin ardından yakınlarının teslim aldığı Çaylı'nın cenazesi, Alakent Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanedeki 3 yaralının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Cam silme bahanesiyle sürücülere kabusu yaşattı

Sürücülere aynı bahaneyle yaklaşıp, kabusu yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma sağlandı! Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Transfer bitti: Fenerbahçe'de ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.