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Hatay'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki özel bir hastaneye bağlı içerisinde hasta bulunmayan 01 KE 946 plakalı ambulans, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda ışıklarda bekleyen M.E. idaresindeki 31 YM 142 plakalı otomobil ile A.C. idaresindeki 01 BSB 55 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 31 YM 142 plakalı otomobilinde sıkışan sürücü M.E. ve beraberindeki K.E. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. 01 BSB 55 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan M.C. de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dörtyol trafik Hatay Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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