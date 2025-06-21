Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölüm, 7 Yaralı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, Çetilik Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

S.Y. yönetimindeki 31 GC 671 plakalı otomobil, Çetilik Mahallesi'nde H.H'nin kullandığı 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Helin Horuz (13) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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