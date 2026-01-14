Haberler

HATAY'DA OTOMOBİL İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma inceleme başlattı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkhan-Reyhanlı kara yolu Karasu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 06 AE 9292 plakalı otomobil ile 64 AEP 974 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 7 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı kontrolde araçlardan çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise hastane morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

