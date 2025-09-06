Hatay'da Trafik Kazası: 1 kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı.
Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile Menderes Çaylı yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Menderes Çaylı, kurtarılamadı.
