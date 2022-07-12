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Trafik, bayram tatilinin son gününde havadan ve karadan denetlendi

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Jandarma ekiplerince vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak ve trafik kurallarının ihlalini önlemek amacıyla Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Kumlu ilçelerinde yoğunluk yaşanan yollarda helikopter destekli denetim gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına ait helikopterle gerçekleşen denetimde, trafik kurallarına uymadığı belirlenen araçların sürücüleri uygulama noktalarındaki yer ekiplerine bildirildi.

Kontrollerde 487 araç ve sürücüsü denetlendi, hız ve şerit ihlali yapan, yakın takipte bulunan ve kavşaklara hatalı girdiği belirlenen 11 sürücüye para cezası kesildi.

Denetime Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Recep Cansu ve Hassa İlçe Emniyet Müdürü Serdar Yavuz da katıldı.

AA / Salim Taş - Güncel

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