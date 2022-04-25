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Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da toz taşınımı etkili oluyor

Hatay'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

HATAY (AA) - Hatay'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte etkili olan toz bulutu nedeniyle Antakya ilçesinde puslu bir hava oluştu, görüş mesafesinde zaman zaman düşme yaşandı.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, toz taşınımı nedeniyle evlerin pencere ve balkonlarının yanı sıra araçların üzeri tozla kaplandı.

Antakya Habib-i Neccar Dağı eteklerinden bakıldığında toz bulutlarının kenti kapladığı görüldü.

Hatay Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Salim Taş - Güncel

Antakya, Hatay, Güncel, Haberler

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