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Hatay'da toz bulutu etkili oldu, araçlar tozla kaplandı

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Hatay'da toz bulutu etkili oldu, araçlar tozla kaplandı Hatay'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay'da toz bulutu etkili oldu, araçlar tozla kaplandı

HATAY - Hatay'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle birçok aracın üstü tozla kaplandı.

Hatay'ın başta merkez ilçeleri Antakya ve Defne olmak üzere tüm ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili oldu.

İl genelinde, toz bulutu nedeniyle düşen görüş mesafesi trafiği de olumsuz etkiliyor.

Araçları tozla kaplı vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamacılara götürdü. Oto yıkamacılar da yoğunluk yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Güncel Haberler

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