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Hatay'da toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle Çökek Yaylası'nda bulunan 3 ahşap yayla evi kullanılamaz hale geldi ve yol da ulamışa kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, toprak kayması nedeniyle 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Çökek Yaylası'nda, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.

Yazlık olarak kullanılan 3 ahşap yayla evinin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da ulamışa kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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