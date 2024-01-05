Hatay'da toprak kayması sonucu 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi. Bu nedenle Çökek Yaylası'nda bulunan 3 ahşap yayla evi kullanılamaz hale geldi ve yol da ulamışa kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, toprak kayması nedeniyle 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çökek Yaylası'nda, aralıklarla devam eden yağışların ardından toprak kayması meydana geldi.
Yazlık olarak kullanılan 3 ahşap yayla evinin kullanılamaz hale geldiği heyelan nedeniyle Yahyalı, Pekmezci ve Topaktaş yaylalarına giden yol da ulamışa kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.