Hatay'da toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonları denetlendi
Hatay'da zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Öğrenci servisleri de incelenen denetimde sürücülere çeşitli uyarılar yapıldı.
Hatay'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla denetim yaptı.
Öğrenci servislerini inceleyen ekipler, dron ile gerçekleştirilen çalışmada toplu taşıma araçları ve hafriyat kamyonlarını denetledi.
Denetimde sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuldu.