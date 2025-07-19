Hatay'da TOKİ Tarafından Yeni Öğrenci Yurtları ve Sosyal Tesisler İnşa Ediliyor

Hatay'ın Antakya ve İskenderun ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan öğrenci yurdu ve sosyal tesisin inşası devam ediyor.

Valiliğin açıklamasına göre, Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde yapımı süren 1000 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesisi, öğrencilerin barınma ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sunacak şekilde planlandı.

Projede, öğrenci ve bireysel çalışma odaları, mutfak, yemekhane, atölye, çok amaçlı konferans salonu, etkinlik alanları, mescit, kütüphane ile etüt alanları yer alıyor.

İskenderun ilçesinde inşası süren 750 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesisinde de yemekhane, spor alanları, dinlenme ve etüt salonları gibi birçok donatı bulunuyor.

Vali Mustafa Masatlı, TOKİ'nin yaptığı projeleri yerinde inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.