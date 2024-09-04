Hatay'da TOKİ konutları için sökülen zeytin ağaçları yerine yenileri dikiliyor

(HATAY) - Hatay'ın Defne ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarına yol yapımı için tapulu arazilerindeki zeytin ağaçları sökülen vatandaşlar sökülen ağaçların yerlerine yenilerini dikiyor.

Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarına yol yapımı için Çekmece Mahallesi ile Ballıöz Mahallesi arasında kalan güzergahta bulunan zeytinliklerin bedeli ödenmeden "el konularak" sökülmesine vatandaşlar tepki gösteriyor.

Kendilerine herhangi bir bildirim yapılmadan birçok zeytin ve meyve ağaçlarının söküldüğünü belirten çiftçiler, kalan ağaçların sökülmemesi için arazilerinde nöbet tutuyor, sökülen ağaçlarının yerine yenilerini dikiyor.

46 gündür zeytin ağaçlarının arasında kurduğu çadırda nöbet tutan çiftçi Çiğdem Arslan, "Sökülen ağaçlar yerine biz yeni ağaçlar ekiyoruz. Doğa katliamlarına dur demek için bu alandayız, direniyoruz. Ağaç ekmeye devam ediyoruz. Onlar kesiyor, biz dikiyoruz. Hukuksuzluğa karşı direniyoruz. Doğamızı korumaya, ağaçlarımızı yeşertmeye çalışıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Arslan, daha fazla ağaç ekilmesi için de destek beklediklerini ifade etti.