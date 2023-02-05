Hatay'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AHH 978 plakalı tır ile 31 ARU 95 plakalı otomobil, Antakya- Serinyol kara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel