Hatay'da Tırda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Hatay'ın Erzin ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana-İskenderun Otoyolu Erzin ilçesi mevkisinde, seyir halendeki bir tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.