Hatay'da Tırda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana-İskenderun Otoyolu Erzin ilçesi mevkisinde, seyir halendeki bir tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel