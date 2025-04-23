Hatay'da Tır Sürücüsüne Yük Düşürmekten Ceza
Hatay'da, yola düşecek şekilde yük taşıyan bir tırın sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza kesildi. Olay, vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
Hatay'da demir yüklü tırın sürücüsüne 3 bin 65 lira ceza uygulandı.
Dörtyol-Payas kara yolunda hurda demir yüklü 80 FY 341 plakalı tırın, üzerindeki yükün yola düşecek şekilde trafikte seyretmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri harekete geçti.
Tırın sürücüsü H.A'ya 3 bin 65 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel