Hatay'da Tır, Otomobili Sürükledi: Yaralı Yok

Hatay'da Tır, Otomobili Sürükledi: Yaralı Yok
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Hatay'ın Belen ilçesinde bir tır, önünde seyreden otomobili sürükledi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ancak sürücüler yara almadı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, tırın, önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, Muhlisali Mahallesi'nde önünde ilerleyen 31 AKA 848 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilin, tır tarafından sürüklendiği kazada, isimleri öğrenilemeyen sürücüler yara almadı.

Araçlarda hasara neden olan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
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