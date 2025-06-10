Hatay'da Tır, Otomobili Sürükledi: Yaralı Yok

Hatay'ın Belen ilçesinde, tırın, önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AHS 205 plakalı tır, Muhlisali Mahallesi'nde önünde ilerleyen 31 AKA 848 plakalı otomobile çarptı.

Otomobilin, tır tarafından sürüklendiği kazada, isimleri öğrenilemeyen sürücüler yara almadı.

Araçlarda hasara neden olan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.