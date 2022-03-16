Hatay'da tır kazasında yaşamını yitirenlerin ailelerinden kaçış rampası talebi

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki yıl önce freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin yakınları, kazanın yaşandığı bölgeye kaçış rampası istedi.

İskenderun Gazeteciler Cemiyetinde, aileler adına açıklamada bulunan ve kazada eşi ile 2 yakınını kaybeden İbrahim Yıldırım, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Aynı bölgede 20 yıldır onlarca insanın hayatını kaybettiğini, yüzün üzerinde vatandaşın yaralandığını dile getiren Yıldırım, yolun yeni kazalara gebe olduğunu vurguladı.

Bölgeye kaçış rampası önerisinde bulunan Yıldırım, "Önleyici çalışmalar yapılarak bölgedeki ağır bilançolu kazaların önüne geçilmesi gerekiyor. Yarın bir gün içimizden birisinin yine canı yanabilir. Bunu kendimize görev edindik." ifadelerini kullandı.

Kazada yaralanan bazı vatandaşların avukatı Murat Ömer Düzen de ceza yargılamasının neticelendiğini söyledi.

Şirket yetkililerinin ceza aldığını dile getiren Düzen, tır şoförünün 20 yıla yakın ceza aldığını belirtti.

İstinaf mahkemesinin kararı onayladığını dile getiren Düzen, kaçış rampasının yapılmamasının ihmalden başka boyuta geçtiğini anlattı.

Amaçlarının ceza olmadığını dile getiren Düzen, "Burada yarın bir gün bizde, yetkililer de olabilir. Başka canlar yanmasın." dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 Nisan 2020'de freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi ölmüş, 23 kişi yaralanmıştı.