Hatay'da TIR Kazasında Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

HATAY'da, alışverişten dönen 8,5 aylık hamile Rabia Erdem ve kızı Melek Erdem'e (5), TIR çarptı. Melek Erdem yaşamını yitirdi, Rabia Erdem ise kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeğini kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi TEM Otoyolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 31 YS 782 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen 8,5 aylık hamile anne Rabia Erdem ile yanındaki kızı Melek Erdem'e çarptı. Melek Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Rabia Erdem, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçılar tarafından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rabia Erdem, hastanede bebeğini de kaybetti. Tedavisi süren Rabia Erdem'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Melek Erdem'in cansız bedeni ise Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla, Dörtyol Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Öte yandan, anne ve kızının alışverişten dönerken kazanın olduğu ve olay yerinde alışveriş poşetleri ve bebek arabasının kaldığı görüldü.