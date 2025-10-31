Haberler

Hatay'da ticari araç motosikletlere çarptı: 6 yaralı

Güncelleme:
Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, bir hafif ticari aracın 2 motosiklete çarpması sonucu 2'si ağır toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari aracın 2 motosiklete çarptığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde çevre yolu kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, aynı güzergahta 2 motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüleri ile beraberlerindeki 4 kişi yola savruldu. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
