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Dörtyol'da teröre tepki ve Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teröre tepki ve Gazze'ye destek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte Çaylı Caddesi'ne yürüdü. Yapılan gösterilerin ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler ile Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Programa bazı kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Çaylı Caddesi'ne yürüdü.

Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, kurulan alanda toplandı. Burada yapılan çeşitli gösterilerin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Programa bazı kadınlar çocuklarıyla birlikte katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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