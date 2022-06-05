Hatay'da temiz çevre için pedal çevrildi - Haberler

Hatay'da temiz çevre için pedal çevrildi Hatay'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre dostu bir yaşam" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Hatay'da, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Çevre dostu bir yaşam" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Antakya Çevre Koruma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlik için aralarında çocukların da olduğu çok sayıda bisikletli, Sümerler Mahallesi'nde bir araya geldi. Katılımcılar, 5 kilometrelik güzergahta pedal çevirerek sağlıklı yaşama dikkat çekti. AA / Cem Genco - Güncel Antakya Türkiye Hatay Güncel Haberler

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