Hatay'da Televizyon Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Hatay'da Televizyon Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama
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Hatay'da, dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Farklı adreslere gönderilen 492 televizyonun alıcıya teslim edilmediği iddia ediliyor.

Hatay'da farklı adreslere gönderilen televizyonları teslim etmeyip dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-14 Temmuz'da meydana gelen nakliye dolandırıcılığına yönelik şikayet üzerine çalışma başlattı.

Farklı adreslere gönderilen 492 televizyonu alıcıya teslim etmedikleri öne sürülen N.Y, A.E, B.Ç, C.Ç. ve H.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, televizyonlardan 400'ünü bulup sahibine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A, A.E. ve C.Ç. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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