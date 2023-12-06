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Hatay'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı

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Hatay merkezli 6 ildeki soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce 5 kişi tutuklanmıştı.

Hatay merkezli 6 ildeki soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli daha tutuklandı.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Aralık'ta başlatılan soruşturma sürüyor.

Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan bu zanlıların tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Adresinde bulunamayan 30 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soruşturma çerçevesinde daha önce 5 kişi tutuklanmıştı

Hatay merkezli 6 ilde telefonla dolandırıcılık şüphelisi 74 kişi tespit edilmiş, bunlardan 44'ü yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Zanlıların çağrı merkezi olarak kullandığı, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki ofiste ise 5 bilgisayar, 6 cep telefonu, tablet, kayıt cihazı, para sayma makinesi ve flaş bellek ile telefon görüşmelerinde kullanılan metinler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Banka Hatay Dolandırıcılık Güvenlik Adliye Soruşturma Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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