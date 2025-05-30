Hatay'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Hatay'da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
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Hatay'ın Defne ilçesindeki bir tekstil fabrikasında akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY'da tekstil fabrikasındaki çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Ekipler fabrikada soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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